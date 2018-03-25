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Altay'da büyük sevinç

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde son sıradaki Silivrispor'u 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, yeniden şampiyonluk yarışına tutunmanın sevincini yaşıyor.  Kötü gidişatı sona...

Altay'da büyük sevinç

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde son sıradaki Silivrispor'u 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay, yeniden şampiyonluk yarışına tutunmanın sevincini yaşıyor. 
Kötü gidişatı sona erdirdiklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Rakibin sıralaması ne olursa olsun karşımızda bir takım vardı. Silivrispor, şampiyonluk hedefindeki Gümüşhanespor'u yenmiş bir ekip. Sonuçta maç maçtır, kazanılan 3 puan her zaman güzeldir. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.
Fethiyespor (D) beraberliğini normal karşıladıklarını ancak iç sahadaki SBS İnşaat Kırklarelispor beraberliği ve Sakaryaspor deplasmanında alınan yenilginin hesapta olmadığını ifade eden Taşdemir, "Alınan kötü sonuçların ardından toparlanmak zor olabilirdi. Bu yüzden Silivrispor galibiyeti önemli. Maçı erken koparabilirdik. Neticede kazanmayı bildik ve bir engeli daha geride bıraktık. Şimdi Bandırmaspor deplasmanına odaklanacağız" diye konuştu. 
Öte yandan Altay'da üst adalesinden sakatlanan Fatih'in durumu yarın netleşecek.
 

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