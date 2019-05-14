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Altay'da büyük operasyon kapıda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son maçında cuma günü evinde küme düşen Birevim Elazığspor'la karşılaşacak Altay'da yönetim kadroda büyük operasyon yapmaya hazırlanıyor. Yabancı oyuncularıyla...

Altay'da büyük operasyon kapıda

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son maçında cuma günü evinde küme düşen Birevim Elazığspor'la karşılaşacak Altay'da yönetim kadroda büyük operasyon yapmaya hazırlanıyor. Yabancı oyuncularıyla yola devam etmeyi planlayan siyah-beyazlıların iç transferde en az 10 yerli futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Teknik heyet ve yönetimin takımdan gönderilecek isimler konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.
Devre arasında gözden çıkarılan kaleci Egemen ve bir türlü iyileşemeyen sağ bek Necdet'in yanı sıra sağ kanat Sinan, sol kanat İbrahim Akın, forvet Hüsamettin, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sol bek Serkan ve sağ bek Yasin'in kadroda düşünülmediği kaydedildi. İzmir ekibi, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak.

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