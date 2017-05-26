Altay'da Biçer tamam

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta play off'tan adını 2'nci Lig'e yazdıran Altay'da yönetim, teknik direktörü Cüneyt Biçer ile yola devam etme kararı aldı.

Olağan genel kurulda Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden başkanlığa seçilmesi üzerine harekete geçen Sportif Direktör Özden Töraydın, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Cüneyt Biçer ile bir araya geldi. Töraydın ve Biçer arasında yeni sezon kadro yapısı, hedefler ve maddi konuların konuşulduğu toplantı sonrası prensip anlaşması sağlandı. Kulübe 15 yıl sonra kupa sevinci yaşatan teknik adamın önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cüneyt Biçer, Altay'ın başında çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Öte yandan siyah beyazlı takımda iç transfer görüşmeleri de başlayacak.