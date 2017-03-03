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Altay'da Biçer'in derdi: Kadro kurarken zorlanıyor

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor maçına odaklanan zirve takipçisi Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, 18 kişilik kadroyu yaparken zorlandığını söyledi. Göreve geldiğinden bu yana...

Altay'da Biçer'in derdi: Kadro kurarken zorlanıyor
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor maçına odaklanan zirve takipçisi Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, 18 kişilik kadroyu yaparken zorlandığını söyledi.
Göreve geldiğinden bu yana yenilgi yüzü görmediği 14 karşılaşmada kadrodaki 27 oyuncudan 24'üne forma şansı verdiğini dile getiren Cüneyt Biçer, "Sistem futbolu oynadığımız için kim daha faydalı olacaksa onu tercih ediyoruz. Bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmaya mecburuz" dedi.
Şimdiye kadar 3'üncü kaleci Alper, devre arasında profesyonel yapılan Şükrü ve yine altyapıdan Çağrı dışındaki tüm isimlere görev verdiğini vurgulayan Cüneyt Biçer, şöyle devam etti:
"Onların da oynayacakları zaman gelecek. Sahada olduklarında en iyisini yapacaklarından şüphem yok. Takımdaki herkesin her an oynaycak gibi hazır olması benim için önemli. Yoğun maç trafiğinde rotasyona giderek herkesten katkı almaya çalışıyoruz. Zengin kadroya sahip olmanın avantajını kullanıyoruz."
BİLET FİYATINA TEPKİ
Kütahyaspor yönetimi, pazar günü Dumlupınar Stadı'nda oynanacak Altay maçı öncesi kapalı tribün ve misafir seyirci tribünü bilet fiyatını 25 TL, açık ve kale arkası tribünlerinin bilet ücretini ise 5 TL olarak belirledi. Altaylılar sosyal medyada karara tepki gösterdi. Statta siyah beyazlılara 350 kişilik yer ayrıldı. İzmir ekibi küme düşme hattındaki rakibini ilk yarıda evinde 1-0 mağlup etmişti.

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