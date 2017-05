Altay'da Biçer belirsizliği

ALTAY'ı 2'nci Lig'e çıkararak camiaya 15 yıl sonra kupa sevinci yaşatan teknik direktör Cüneyt Biçer'in önümüzdeki sezon görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.Bu sezon 13'üncü haftada ztakımınm başına geçtikten sonra play off serisi de dahil olmak üzere 27 maçta, 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ile maç başına 2 puan ortalaması yakalayan genç teknik adamın sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, henüz Biçer'e yeni bir teklif sunmadı.Kongreden sonra Cüneyt Biçer'le görüşeklerini söyleyen Sportif Diretör Özden Töraydın ise, "Yeni sezon planlamasında ve hedefler konusunda aynı fikirde olursak, yola birlikte devam ederiz" dedi.Altay'da kalmak istediğini, ancak yönetimle konuşmaları gerektiğini ifade eden Cüneyt Biçer'de, "Benim kulübe olan bağlılığım önemli bir nokta, ama yönetim bizimle devam etmek istemezse saygı duyarız. Ne sadece bana, ne de sadece kulübe bağlı bir olay. Konuya iki boyutlu bakmak lazım. Ortak noktada buluşmak önemli. Profesyonellik her iki taraf için de geçerli" yorumu yaptı. Göreve devam etmesi durumunda kadronun korunmasını isteyeceğini belirten Biçer, şöyle devam etti:"Ben sistemle yaşamayı seven bir insanım. Yap-boz kadro, Türkiye'deki en büyük sıkıntı. Değişim mutlaka olacaktır fakat küçük rötuşlarla yola devam edilmeli. Altay, üst liglere oyuncu vererek Türk futboluna yeni isimler kazandırma misyonunu da sürdürmeli. Bu şekilde kulübe değer kazandırırız."BRAVO SANA KAPTANAltay'ın, Antalya'da Kocaelispor'u penaltılarla 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldiği play off finalinin yankıları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Murat Uluç'un, 2'nci Lig'e çıkma şansını kaybeden Kocaelisporlu futbolcuları teselli ettiği bir fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Murat gibi Körfez ekibinin oyuncularını teselli etmeye çalışan minik Kocaelispor taraftarı Mehmet Efe de gözyaşlarına engel olamadı. Kaptan Murat, hem rakip takım futbolcularına hem de 7 yaşındaki Mehmet'e moral vermeye çalışarak alkış topladı.CİZRE'DE KUPA SEVİNCİAltay'ın kupa sevinci sadece İzmir'de değil, güneydoğuda da coşkuyla kutlandı. İzmir ekibinin, Cizrespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı sosyal medyadan canlı yayınlayıp seslendirerek siyah beyazlı taraftarların sempatisini kazanan Cizreli Edip Ataç, ilçedeki pek çok futbolsevere de Altay sevgisini aşıladı. Kocaelispor zaferi sonrası araçlarıyla konvoy yapıp kornalara basarak şampiyonluk turu atan Cizreliler, "En Büyük Altay, Cizrespor sizinle gurur duyuyor. İşte Cizre-Altay kardeşliği. Teşekkürler Büyük Altay" tezahüratlarıyla caddeleri inletti, iki kulübün bayrakları yan yana dalgalandı.

