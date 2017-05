SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Antalya'da oynanan Play off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek 2 yıl sonra yeniden 2'nci Lig'e yükselen Altay'da bayram havası yaşanıyor. Daha önce bir kez küme düşme, bir kez de play off'ta elenme acısı yaşadığı Antalya'da bu defa taraftarının yüzünü güldüren siyah beyazlılar, 15 yıl sonra gelen kupa sevincinin tadını çıkarıyor.Şimdiye kadar Süper Lig'e yükselme adına farklı sezonlarda yer aldığı play off maceralarında her defasında sahadan boynu bükük ayrılan Altay, altıncı play off deneyiminde ilk kez üzülen taraf olmadı. Çok mutlu olduklarını dile getiren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Göreve geldiğimizde direkt ya da endirekt bir üst lige çıkacağımızı söylemiştik. Hep geriden koşarak geldik, lider Sancaktepe'ye bir türlü yetişemedik. Çok cefasını çektiğimiz uzun bir maraton oldu. Sonunda istediğimizi aldık" dedi.Çok keyifli bir final olduğunu anlatan Biçer, "Kocaelispor da çok önemli bir camia. Maçta çok pozisyon bulan, oyunu forse eden bizdik. Kaçırdığımız penaltı kırılma noktalarıydı. Tüm olumsuzluklara rağmen takım geri adım atmadı, ayakta kaldı. En büyüğünden en küçüğüne herkes yüksek mücadele sergiledi. Nasip penaltılarla kazanmakmış. Son penaltı ile son noktayı koymak, buraya çok büyük şeyler kazandırmış İbrahim Akın'a nasip oldu. Tüm camiaya hayırlı olsun. Antalya'ya gelen, gelemeyen herkesin mutluluğu daim olsun. Bu takım bir üst lige, sonrasında bir üst lige daha çıkmayı hak ediyor, çıkacaktır. İçinde büyüyüp yol aldığım, oyuncu olarak altyapısında hizmet verdiğim Altay'a, antrenör olarak ilk senemde şampiyonluk yaşatmak, müzeye bir kupa daha koyabilmek benim için çok özel. İnşallah devamı gelir, Altay hak ettiği yerde olur" diye konuştu.EKMEKÇİOĞLU'NA SEVGİ SELİAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah beyazlı ekibi 2'nci Lig'e çıkararak gönüllerde taht kurdu. Kocaelispor finali öncesi taraftarların, "Büyük başkan, şampiyon yap bizi heykelini dikelim" tezahüratı yaptığı Ekmekçioğlu, müsabaka sonunda futbolcular tarafından havalara atıldı. Maçtan önceki gün oyuncularla otelde toplantı yapan Ekmekçioğlu'nun, "Yarın kazanırız, kazanamayız. Bana bu sezon yaşattıklarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" sözleriyle takımı motive ettiği öğrenildi.Zafer sonrası, "Kulübün talihini değiştirdik" diyen Başkan Ekmekçioğlu, "Hedefimiz kadromuzu koruyup nokta transferler yaparak 2'nci Lig'de de kafaya oynayacak bir takım yaratmak. Yeni sloganımız, 'İzmir olarak biz bize yeteriz'. Bize destek veren tüm İzmir sevdalılarına tekrar teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi ana hedef 5 yılda Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kocaelispor galibiyeti sonrası Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu arayarak tebriklerini ilettiği öğrenildi.İBRAHİM AKIN FIRTINASIAltay'da dünkü finalde oynadığı futbol ve yaptığı asistle kalitesini konuşturan ve son penaltıyı gole çevirerek siyah beyazlı formayla ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Akın, zafer sonrası duygulu anlar yaşadı. Altyapısından yetiştiği Altay'da 2001-02'de Süper Lig'e çıkma sevinci, 2002-03'te de düşme üzüntüsü yaşayan usta golcü, bu sezon transferin son gününde sözleşme imzalayarak yuvaya döndü.Süper Lig'de Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'ın da formasını giydiği futbol kariyerinde sıkıntılı bir dönem yaşayan, bir dönem daha sonra kumpas olduğu ortaya çıkan şike davasında 5 ay hapis yatan 33 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açmak için Altay'a döndü. İbrahim'in penaltılar öncesi, "Transferin son dakikasında geldim, son penaltıyı ben atacağım" dediği öğrenildi. Maçtan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim, futbol kariyerinin en mutlu anını yaşadığını belirterek kupayı eşine ve çocuğuna armağan etti.İZMİR YİNE BÜTÜNLEŞTİSiyah beyazlı ekibi Çorum Belediyespor'la İzmir'de oynanan 4-0'lık yarı final maçında olduğu gibi dünkü Kocaelispor finalinde de İzmirli diğer kulüplerin sevenleri yalnız bırakmadı. Altay tribününde ağırlıklı olarak Karşıyaka formalı taraftarlar takıma destek verirken, Göztepe ve Bucaspor formalı taraftarlar da tribünde yer aldı. Siyah beyazlıların zaferi sonrası tribünlerden yine, "Kaf-Sin-Kaf" tezahüratları söylendi. Altaylılar, zaferi stadyum hoparlöründen çalınan Altay Marşı ile kutladı.Altaylı taraftarlar ile Kocaelisporlu taraftarlar maçtan önce Antalya şehir merkezinde el ele kol kola birlikte hatıra fotoğrafları çektirirken, iki kulübün taraftarları maç esnasında karşılıklı küfürleşti. Altaylı taraftarların, Kocaelispor'u destekleyen Antalyaspor taraftarlarına küfretmesi üzerine yeşil siyahlı tribünlerden de karşılık geldi. Maç esnasında ve maçtan sonra başka herhangi bir olay yaşanmaması yüreklere su serpti.ŞAMPİYONLUK TURU YARINAntalya'da dünkü zaferin ardından kaldığı otelde konaklayan Altay, bu akşam havayoluyla İzmir'e dönecek. Sabah saatlerinde kente dönmesi gereken siyah beyazlılarda kafiledeki kişi sayısının 70'e yükselmesi üzerinde uçuş saati değiştirildi. Akşam üzeri İzmir'e dönecek Altay, yarın üstü açık otobüsle Alsancak'ta şampiyonluk turu atacak.OTEL HAVUZUNDA KEYİFAltaylı futbolcular, penaltı atışları sonrası gelen kupa sevincini otel havuzunda yaşadı. 120 dakikalık müsabaka sonunda büyük bir stres yaşayan oyuncular, konakladıkları otele gelir gelmez soluğu havuzda aldı. Antalya'nın sıcak havasında serinleyen oyuncular keyifli anlar yaşadı.

