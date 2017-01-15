Altay'da bayram havası

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan Altay'da büyük sevinç yaşanıyor.

Kulübün yarın yapılacak 103'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle maçtan önce mağlubiyet halinde bile takımı karşılama kararı alan taraftarlar, 1-0'lık galibiyetin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na akın etti. Gece saat 01.00 gibi havalimanından çıkan futbolcular, yaklaşık 400 kişilik taraftar grubunun tezahüratlarıyla şampiyonluk havası yaşadı.

Taraftarlara üçlü çektiren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu ateş sönmeyecek. Tek sevdamız Büyük Altayımız'ın 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına siyah-beyazlı ekibimizi havalimanında karşılayarak başlayan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Bazı taraftarlar tesislere kadar giderek futbolcularla Altay Marşı'nı söyledi.

16 Ocak 1914'te kurulan Altay'da yönetim, yarın sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak kutlamalara başlayacak, Gün içinde de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde lokma döktürülecek.

Siyah beyazlılar kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde toplanıp kortejle Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. A takım futbolcularının yanı sıra futbol okulu öğrencilerinin de katılacağı etkinlikte havai fişek gösterileri ve taraftarların yakacağı meşaleler geceye renk katacak. 5 Ocak'ta İzmir'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle eğlence etkinlikleri ve müzik yayını yapılmayacak. Camianın destekleriyle uzun süredir kutlamalara hazırlanan Altay 1914 Taraftarlar Derneği tarafından yaptırılan bayrak ve pankartlar renkli görüntüler oluşturacak. En az 2000 bin Altaylı'nın kutlamalara katılması bekleniyor.

ÖZLENEN SERİ

Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde 5'te 5 yaparak zirve iddiasını güçlendiren Altay, 2001-2002 sezonundan sonra ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu sezon 15'inci haftada 3-0'lık Kızılcabölükspor zaferiyle başlayan seride siyah-beyazlılar sırasıyla Kozan Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor'u 2-0, Beylerbeyispor'u 2-1, Anagold 24Erzincanspor'u ise 1-0 yendi.

Altay bu periyotta 10 gol atıp, 1 gol yedi. Altay, Süper Lig'e yükseldiği 2001-02'de 13-17'nci haftalar arasında art arda Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aydınspor ve Dardanelspor'u 1-0, Batman Petrolspor'u ise 4-1 mağlup etmişti.



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