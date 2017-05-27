Altay'da Başkan Ekmekçioğlu iddialı

ALTAY'ın olağan genel kurulunda güven tazeleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezona da büyük hedeflerle gireceklerini söyledi.

Başkanlıktaki ilk yılında 2'nci Lig'e çıkardığı Altay'ı bu kez TFF 1'inci Lig'e taşımak için tüm mesailerini harcayacaklarını dile getiren Ekmekçioğlu, "Kadro iskeletini oluşturan oyuncularla yola devam edeceğiz. Hedeflerimizi taşıyabilecek yeni isimleri alacağız. Altay kısa sürede hak ettiği üst seviyelere çıkacak. Maddi olarak kendi ayakları üzerinde durabilen, kişilere bağımlı olmayan, mali ve idari açıdan iyi yönetilen bir kulüp olmak için çalışıyoruz. Sportif hedefimiz 3 yıl içinde TFF 1inci Lig'de Süper Lig hedefine oynayan bir Altay'ın altyapısını hazırlamak" dedi.

Yönetim olarak ilk dönemde herkesle barışık bir politika yolu izlediklerini, herkese eşit mesafede olup dostane ilişkiler içerisinde çalıştıklarını anlatan genç başkan, "Kulüpte geçmişte yaşanan kişisel problemler bizleri ilgilendirmiyor. Ben, 'Altaylım' diyen herkesi kucaklarım. Bu kulüp için taş üstüne taş koyan herkes başımın tacıdır. Ancak yolumuza taş koyacak herkesin karşısında dimdik duracağımızı da herkes bilmeli" diye konuştu.

Camia ve taraftarın kendilerine verdiği desteği sürdürmesini isteyen Ekmekçioğlu, "Süper Lig hayalimiz için ilk basamağı gerçekleştirdik. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Altaylılar her zaman yanımızda olmaya devam etsin. Birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, şimdiye kadar 11 ilde 73 spor okulu ve 9 bin öğrenciye ulaştıklarını, 23 merkezde daha spor okulu açmayı planladıklarını açıkladı. Siyah beyazlılar, Kosova Prizen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mardin Kızıltepe, Cizre, Şanlıurfa Hilvan, Adıyaman, Van gibi merkezlerde de hizmet vermeyi hedefliyor.