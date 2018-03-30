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Altay'da Bandırma alarmı

İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak lider Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, rakibin golcü ayakları konusunda savunma oyuncularına uyarılarda bulundu. Genç teknik adam Bandırmaspor...

Altay'da Bandırma alarmı

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak lider Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, rakibin golcü ayakları konusunda savunma oyuncularına uyarılarda bulundu. Genç teknik adam Bandırmaspor formasıyla 14 kez rakip fileleri sarsan Erhan Şentürk ve 9 golü bulunan David Deniz konusunda öğrencilerinin dikkatli olmalarını istedi. Ligde 43 golü bulunan Bandırmaspor'da iki futbolcu toplam 23 gole imza attı.
Öte yandan siyah-beyazlılarda geçen hafta Ümit Milli Takım'da olması nedeniyle forma giyemeyen ön libero Atakan bu hafta kadroda yer alacak. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Fatih ise tedavisi için İzmir'de kalacak. Altay'da sarı kart sınırında yer alan forvet Muharrem Ozan, orta saha oyuncuları Maksut ile Ferdi, ön libero Ferhat ve sol bek Serkan bu hafta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Karşıyaka derbisinde görev alamayacak.

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