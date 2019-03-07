Altay'da Aydın'dan 3 yıllık imza

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki file bekçisi, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelerek 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Altay'da 2017'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezonun ikinci yarısında Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan Aydın, ligde bu sezon son 3 maçtır kaleyi devralarak teknik heyete güven verdi.
İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.