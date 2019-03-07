Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Altay'da Aydın'dan 3 yıllık imza

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.  Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda...

Altay'da Aydın'dan 3 yıllık imza

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. 
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki file bekçisi, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelerek 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Altay'da 2017'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezonun ikinci yarısında Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan Aydın, ligde bu sezon son 3 maçtır kaleyi devralarak teknik heyete güven verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328