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Altay'da Atakan korkuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () ALTAY'ın genç yıldız adayı Atakan Çankaya, Antalya kampında Kastamonuspor 1966'yla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kurmayları korkuttu. İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan yetenekli...

Altay'da Atakan korkuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

ALTAY'ın genç yıldız adayı Atakan Çankaya, Antalya kampında Kastamonuspor 1966'yla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kurmayları korkuttu.
İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan yetenekli ön libero, karşılaşmanın 20. dakikasında rakibiyle çarpışarak baygınlık geçirdi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Atakan tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncu yapılan kontrollerin ardından kampa geri döndü. Atakan'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Maçta sahaya Emre - Mustafa, Murat Türkkan, İbrahim Öztürk, Serkan, Atakan, Ferhat, Fatih Gül, Ozan Sol, Doğan, Muharrem Ozan ilk 11'iyle çıkan siyah-beyazlılar, 5. dakikada Ali Kuçik'in golüne engel olamadı. İzmir ekibi 25. dakikada Muharrem Ozan'la skoru eşitledi. Kastamonu Teknik Direktörü Kemal Kılıç, oyuncularına sinirlenerek maçın son bölümünde sahaya girdi. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, 1-1 sona eren müsabakada sergiledikleri futboldan memnun kaldığını dile getirdi.

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