Altay'da altyapı unutuldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Altay'da bu sezon altyapı oyuncuları kayıplara karıştı. Siyah-beyazlıların kadrosunda altyapı patentli 8 futbolcu yer alırken, İzmir ekibinde profesyonel olan hiçbir oyuncu ilk 11'de sahaya çıkamadı. En fazla forma şansı bulan forvet Hüsamettin, 5 müsabakada oyuna sonradan girip toplam 33 dakika oynadı. Hüsamettin, son 5 maçta süre alamadı.

Kanat oyuncusu Eren Erdoğan, ligde sadece Adanaspor deplasmanında bitime 2 dakika kala oyuna alındı. Stoperler Cenk ve Kutay, sol bek Kadir, kaleci Eren Karataş, orta saha oyuncusu Mesut Can, forvet Kazımcan ise bir kez bile ligde görev almadı. Altaylı genç oyuncular altyapı takımlarında ve kupa maçlarında görevlendirildi.