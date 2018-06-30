Altay'da Aganovic tamam

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni kulübü Altay, bir süredir temas halinde olduğu Adnan Aganovic'in de transferini sonlandırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada pazartesi günü İzmir'e gelecek Hırvat orta saha oyuncusunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. 30 yaşındaki Adnan Aganovic'in imzayı attıktan hemen sonra Erzurum kampına katılacağı kaydedildi. Altay, bu transferle birlikte 5'inci yabancı futbolcuyla anlaşmış oldu. Siyah-beyazlılar Ivanov, Kappel, Pedro ve Paixao ile sözleşme imzalamıştı.

Yerli futbolcu olarak dış transferde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski futbolcusu Metin Yüksel ve Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz ve Hollanda doğumlu gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaşan Altay, Ankaragücü'den stoper Gençer Cansev'le de imza aşamasında. Kürşad'ın İzmir'e gelmeden direkt Erzurum kampına katılıp 2 yıllık imza atacağı duyuruldu.

Öte yandan yönetim kamp döneminde yabancı genç bir oyuncuyu denemeye alacak.

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