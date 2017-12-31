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Altay'da 3 futbolcudan patlama bekleniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Ozan Sol, Muharrem Ozan Cengiz ve Doğan Karakuş'tan ikinci...

Altay'da 3 futbolcudan patlama bekleniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla beklentileri karşılayamayan Ozan Sol, Muharrem Ozan Cengiz ve Doğan Karakuş'tan ikinci yarıda patlama bekleniyor. Sportif Direktör Özden Töraydın, transfer yasağını kaldırmasalar bile ellerindeki kadroya güvendiklerini belirterek, "Sezon başında önlemimizi alarak alternatifli bir kadro oluşturduk. Yeterince verim alamadığımız Ozan, Muharrem ve Doğan gibi oyuncuları kazanırsak yeni transfer yapmış gibi oluruz" dedi.
Üç futbolcunun ekstra özelliklere sahip olduğunu ve Antalya kampını iyi geçirdiklerini ifade eden Töraydın, "Bahsettiğimiz isimler bu ligin en kaliteli futbolcuları. Şampiyonluklar yaşamış, kendilerini kanıtlamış oyuncular. Elimizde böyle yetenekler varken, sadece transfer yapalım diye oyuncu almayız" diye konuştu. 
Forvette görev alan üç isimden Muharrem sezonun ilk yarısında 2 kez rakip fileleri sarsarken, Ozan 1 gol kaydetti. Doğan ise gol atma başarısı gösteremedi. 2 Ocak'ta hazırlıklarına yeniden başlayacak Altay'da tedavisi süren Murat Uluç dışında eksik yok.

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