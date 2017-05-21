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Altay'da 11 oyuncu serbest

SPOR Toto 2'nci Ligi'nin yeni ekibi Altay'da şampiyon kadroda yer alan 11 futbolcunun sözleşmeleri ay sonunda sona erecek. Siyah beyazlı ekipte ön libero Emre, stoperler Erhan, Ulaş, Hayrullah ve Murat Türkkan, orta saha oyuncuları Halil Yılmaz,...

Altay'da 11 oyuncu serbest
SPOR Toto 2'nci Ligi'nin yeni ekibi Altay'da şampiyon kadroda yer alan 11 futbolcunun sözleşmeleri ay sonunda sona erecek.
Siyah beyazlı ekipte ön libero Emre, stoperler Erhan, Ulaş, Hayrullah ve Murat Türkkan, orta saha oyuncuları Halil Yılmaz, İbrahim Akın, Ferdi, sağ bekler Necdet ve Mustafa ile kaleci Serkan, 31 Mayıs'ta serbest kalacak. İzmir temsilcisinde 11 oyuncunun ise kontratları sürüyor. Halil Karataş, Hasan, Abdülkadir, Yiğit, Hüsamettin, Furkan, Kadir, Muhammed Emel, Muhammet Sait, Murat Uluç ve Yolcu'nun mukaveleleri devam ediyor. Eski futbolcularına kesinleşmiş yaklaşık 900 bin TL tutarında borcu olan Altay, bu borçlar nedeniyle transfer yasaklısı konumunda bulunuyor.
Siyah beyazlı kulüpte perşembe günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacak olan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, şöyle dedi:
"Bizim keyif yapma, dinlenme lüksümüz yok. Gelecek sezonun planlarını yapmaya başladık. Kongrede başka aday çıkmaz ve göreve devam edersem 2'nci Lig'de yine iddialı bir takım izleteceğiz. 'Direkt şampiyon olacağız' gibi açıklamalar yapmam ama futbolseverler sahada bir üst lige yükselmek için oynayan bir ekip görecek. Ben her zaman hedefleri olan bir insanım."
Geride bıraktığımız sezon 1.6 milyon TL ödeme yaparak transferin önünü açan Başkan Ekmekçioğlu'nun yasak tahtasını yine açması kaldırması bekleniyor.

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