Altay'da 1 içeri 1 dışarı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da ilk yarının sona ermesinin ardından üçüncü kaleci Yusuf Çekiç'le yollarını ayıran yönetim, kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Serkan Işık'ı ise yeniden A takım kadrosuna dahil etti.Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen gurbetçi file bekçisi Yusuf, tek karşılaşmada bile oynamadan sözleşmesini feshetti. Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in kaleciler Süleyman, Aydın ve Alper'den memnun olduğu, takviye istemediği belirtildi.Yaklaşık 2 ay önce Cahit, Kubilay ve Fatih'le birlikte A takım kadrosundan elenen Serkan ise affedilen tek isim oldu. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Serkan, ilk yarıda sadece kupadaki Kızılcabölükspor maçında forma şansı bulmuştu. Geçen sezon 30 karşılaşmada görev alan genç futbolcu 2 kez rakip fileleri sarsmıştı. Altay'da sözleşmesi 2020'de sona erecek Serkan, Bucaspor'da futbola başlayıp siyah beyazlı kulüpte profesyonel kariyerine başladı.

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