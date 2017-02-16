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Altay Biçer'le yenilmiyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Erzin Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, takımın başındaki 12'nci maçında da yenilgi yüzü görmedi. Siyah beyazlı ekipte Serdar...

Altay Biçer'le yenilmiyor
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Erzin Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, takımın başındaki 12'nci maçında da yenilgi yüzü görmedi.
Siyah beyazlı ekipte Serdar Sabuncu, Özgür Doğramacı ve Ümit Turmuş'un ardından 4'üncü teknik adam olarak takımın başına geçen Biçer, başarılı performansıyla camianın ve taraftarın güvenini kazandı. Altay'da 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde eden teknik direktör Biçer, toplanan 42 puanın 26'sına imzasını attı.
Altay, Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde Kartalspor, Çorum Belediyespor, Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demirspor'la berabere kalırken, Kızılcabölükspor, Kozan Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Beylerbeyispor, Anagold 24Erzincanspor, Cizrespor ve son olarak Erzin Belediyespor'u mağlup etti. Altay, bu periyotta rakip fileleri 21 kez sarsarken, kalesinde 7 gol gördü. Sezona Nazilli Belediyespor'da başlayan genç teknik adamın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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