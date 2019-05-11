Altay Başkent'te terliyor

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı ön libero Ferhat forma giyemeyecek.
Ferhat'ın yokluğunda ilk 11'de Merter'in görev alması bekleniyor. Hafta içinde altyapıdan profesyonel yapılan orta saha oyuncusu Mesut Can'ın da kadroda yer alması bekleniyor. Ligde iddiası bulunmayan ve prestij mücadelesi veren Altay, Başkent'ten zaferle dönmeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazanmıştı.
İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı ön libero Ferhat forma giyemeyecek.