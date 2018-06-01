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Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan denetim uyarısı

İZMİR, () Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan genel kurulunda Anadolu kulüplerinin mali anlamda büyük yükler taşıdığını, kulüp denetimlerinin artırılması gerektiğini...

Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan denetim uyarısı

İZMİR, ()

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan genel kurulunda Anadolu kulüplerinin mali anlamda büyük yükler taşıdığını, kulüp denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Üst üste 3'üncü ve 2'nci Lig'de iki kez şampiyon olarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştıklarını, kulübün 20 milyon TL'lik borcunu 10 milyon TL'ye indirdiklerini kaydeden Ekmekçioğlu, SGK ve vergi borçlarının yanı sıra eski futbolcu alacakları ve eski yöneticilerin temliklerini haciz yoluyla almayı tercih etmesinin mali stratejilerini sekteye uğrattığını söyledi. 
Alt liglerde denetimler ivedilikle artırılmalsı gerektiğini ifade eden Ekmekçioğlu, "5 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluğumuzu ilan ettik, 7 Mayıs Pazartesi günü borç-alacak tablosunu önümüze alıp çalışmayı sürdürdük. Alt liglerde denetimler ivedilikle artırılmalı. 1. Lig'e yeni geldik, Büyük Altay'ın büyüklüğüne yakışır bir hedefle bu sezon tüm sporseverlere iyi bir mücadele izlettireceğiz" dedi. 
Anadolu kulüplerinin altyapı konusunda desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Ekmekçioğlu, inşaatı devam eden Alsancak Stadı'nın Altay için büyük bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Ekmekçioğlu, amatör branşlarda da tesis sıkıntısı yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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