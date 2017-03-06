Altay Başkanı Ekmekçioğlu: ''Kütahya'da linçten kurtulduk''

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kütahyaspor'la deplasmanda Murat Uluç'un 90+5'inci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu linç edilmekten güçlükle kurtulduklarını iddia etti.

Olaylara büyüt tepki gösteren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, konuk seyirci için ayrılması gereken 600 kişi sayısını 350'ye indirip bilet fiyatlarını da 25 TL yapan Kütahyaspor yönetimini protesto için müsabakayı protokol tribünü yerine Altaylı taraftarlarla birlikte izlediğini söyledi.

Başkan Ekmekçioğlu, Dumlupınar Stadı'nda linç edilmekten güçlükle kurtulduklarını öne sürerken maç bitiminde çıkan olaylar sırasında biber gazına maruz kaldığını, bu yüzden konuşmakta güçlük çektiğini belirtirken yazılı açıklamasında ev sahibi kulübe ateş püskürdü. Karşılaşma süresince kendilerine sürekli küfredildiğini ve son düdüğün ardından Altaylı taraftarların stadyum dışından taşlandığını söyleyen Başkan Ekmekçioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Biber gazına maruz kalan ve çıkan arbedede yaralanan kulüp çalışanımız Hilmi Bozok ve ona ambulansta eşlik eden Genel Müdür Atakan Atalay hastaneye giderken ölümden döndü. Kütahyaspor taraftarları önünü kesmeye çalıştıkları ambulansı taşladı. Sağlık personeli ve kulüp çalışanlarımız linç girişimiyle karşı karşıya kaldı" dedi.

Ekmekçioğlu, maç bitiminde sahaya giren şahısların Altay teknik heyetine saldırmalarını Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde takip edeceklerini dile getirirken, taraftarları ve futbolcuları kutladı.

TÖRENDİK KARAKOLLUK OLDU

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Kütahyasporlu yöneticilerin kendisinden şikayetçi olması nedeniyle karakolluk oldu. Töraydın, "Hakaret ve küfrettiğimi iddia ederek şikayetçi oldular; ancak küfretmedim. Ben de onlardan şikayetçi olunca şikayetlerini geri aldılar" diye konuştu.

Yaşanan arbedede omzuna darbe aldığını söyleyen Özden Töraydın, "Maçtan sonra taraftarımızı ve takımımızı yaklaşık 2.5 saat statta beklettiler. Soyunma odamıza girmeye çalıştılar. Kapıyı tekmelediler. Yaşananlar çok üzücü'' dedi. FOTOĞRAF