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Altay Başkanı Ekmekçioğlu, en kritik dönemde siyah beyazlı kulübün kurtarıcısı oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, en kritik dönemde adeta siyah beyazlı kulübün kurtarıcısı oldu. Geçen sezon takım 3'üncü Lig'deyken 1.2 milyon TL ödeme yaparak transfer yasağını kaldırıp...

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, en kritik dönemde siyah beyazlı kulübün kurtarıcısı oldu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, en kritik dönemde adeta siyah beyazlı kulübün kurtarıcısı oldu.
Geçen sezon takım 3'üncü Lig'deyken 1.2 milyon TL ödeme yaparak transfer yasağını kaldırıp 2'inci Lig'e giden yolu açan başkan Ekmekçioğlu, bu sezon eski alacaklılara 1.8 milyon TL ödeyerek bir kez daha yasağı kaldırdı. Altay'ın dış transferde anlaştığı 8 futbolcunun lisansları ilk hafta maçına yetişirken, sezona 4-0'lık Zonguldak Kömürspor galibiyetiyle başlayan Altay, rotasını 1'inci Lig'e çevirdi. Ekmekçioğlu, sportif başarının yanı sıra kulübün mali tablosunu düzeltmek için de kolları sıvadı.
Futbolcuların peşinatlarını, primlerini ve personelin maaşlarını düzenli ödeyen Ekmekçioğlu, SGK ve vergi borçlarını da yapılandırdı. Altyapıda antrenörlerin maaşlarında iyileştirmeye giden 28 yaşındaki Ekmekçioğlu, spor okullarında atılım yaparak Türkiye genelinde kulübün yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmasını sağladı. Özgür Ekmekçioğlu, 9 Eylül'de temeli törenle atılacak Alsancak Stadı'nın tekrar kulübe kazandırılması için girişimlerde bulunarak takdir topladı. Altay'ın sportif ve ekonomik açıdan dibe vurduğu bir dönemde elini taşın altına koyan başkan Ekmekçioğlu, icraatlarıyla Altaylıların sevgisini kazandı.

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