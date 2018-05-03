Altay Başkanı Ekmekçioğlu: "Emekler karşılığını bulacak"

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un şampiyonluk maçında Gümüşhanespor'u ağırlayacak Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, son 90 dakikada siyah-beyazlı camia başta olmak üzere tüm İzmir'e destek çağrısında bulunurken, gösterdikleri çabanın karşılığını bulacağına inandığını söyledi.

Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynayacağı final niteliğindeki maç için tek yumruk olan Altay'da Başkan Ekmekçioğlu, İzmir'in tüm dinamiklerinin vereceği destek ile avantajlı taraf olduklarını belirtti. Ekmekçioğlu, "Büyük Altay'ın hak ettiği 1. Lig'e giden final maçında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi seyirci desteği en büyük itici gücümüz olacak. Geçen sezon Çorum Belediyespor ve Kocaelispor ile oynadığımız Play-Off serisinde İzmir ve Türkiye'de tüm sporseverlerin verdiği destek inanılmaz bir sinerji yaratmıştı. Aynı atmosferin kat kat fazlasını cumartesi günü Atatürk Stadı’nda yaşayacağımıza kuşkum yok" dedi.

Ekmekçioğlu, "Yıl boyu kilometrelere meydan okuyup tüm kalpleri ile ekibimizi destekleyen büyük taraftarımıza ve 'Biz biriz İzmiriz, İzmir için dayanışma zamanı' diyerek kritik finallerde yanımızda olan İzmir'in tüm güzide kulüplerinin taraftarıyla tek yürek olacağız. Türk futbolunun tartışmasız en önemli markalarından olan Büyük Altay, Süper Lig'e dönme hedefinde bir engeli daha aşmanın arifesindeyken, tüm İzmirli sporseverleri bu futbol şöleninde desteğe çağırıyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetim, Gümüşhanespor maçının biletleri için satış noktalarını genişletti. Açık tribün 1, kapalı tribün 5 TL'den satışa çıkan biletler, saat 10.00-20.00 arası Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri, 12.00-22.00 arası Altay 19on4 Store, 11.00-20.00 arası Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 11.00-22.00 arası Bornova Vizyon Spor Tesisleri'nden temin edebilecek.

EFSANELERDEN ZİYARET

ALTAY'ın sayısız başarıya imza atmış efsane oyuncuları, Gümüşhanespor finaline odaklanan oyuncular ve teknik heyeti yalnız bırakmadı. Antrenman öncesi siyah-beyazlı ekibi ziyaret eden efsane isimler başarı dilerken, A takım ve camianın yaşayan efsaneleri hep bir ağızdan Altay Marşı'nı okudu. Altay'ın son Pendikspor deplasmanında attığı golle skoru 1-1'e getirerek 3-1'lik galibiyetin mimarlarından olan Necdet Kaba da yaşadığı sakatlığın tesellisini şampiyonluk kupasıyla bulacağını söyledi. Siyah-beyazlı yönetimin 1 yıllık sözleşme tazelediği tecrübeli sağ bek, 1. Lig yolunda final niteliğindeki Gümüşhanespor maçında arkadaşlarının yanında olacağını kaydetti.

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