Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı'na dikkat çekti

İZMİR, ()

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, inşaat çalışmaları süren ve ruhsat problemi çözülen Alsancak Stadı'nın kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yıkılmadan önce Altay'ın kullanımında olan Alsancak Stadı'nın siyah-beyazlı kulüp için çok değerli olduğunu dile getiren başkan Ekmekçioğlu, "Altay Alsancak Stadı, kulübümüz için onlarca şampiyonluk kadar önemli. Sayısız başarıya imza attığımız mabedimize dönerek şanlı tarihimize yakışır yeni gurur tablolarını taraftarımızla yaşamak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu ve İZVAK Başkanı Ali Erten'e teşekkür eden Özgür Ekmekçioğlu, "İzmir'de futbolu geçmişteki gücüne kavuşturacak 3 stat projesi için de Altay Alsancak Stadı'nın en hızlı ilerleyen proje olması camiamızı sevindiriyor. Bu projede emeği geçen herkes İzmir futbolunun kurtuluşuna vesile oldu" dedi.

DERBİ ÖNCESİ CENTİLMENLİK DİLEĞİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü oynanacak Altay-Karşıyaka derbisi öncesi Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, müsabakanın centilmence geçmesini diledi. Başkan Ekmekçioğlu, "Ligin ilk yarısında Karşıyaka ev sahipliğinde oynanan derbide tüm Türkiye'ye sahada futbol ve Fair-Play, tribünde ise centilmenlik dersi verilmişti. Pazar günü iki ekip de puan tablosunu unutarak sahada önce centilmenlik için mücadele edecek. Tüm İzmirlileri derbiye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.