Altay başarıya inanıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve deneyimli sol bek Özgür Özkaya camiaya önemli mesajlar verdi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen arayı en verimli şekilde değerlindirdiklerini anlatan Sait Karafırtınalar, "Milli araya moralli girmek önemliydi. Balıkesirspor maçının analizini yaptık. Fizik olarak eksikliklerimiz vardı. Bireysel çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Milli takım arası gayet iyi geçiyor. Bu çalışmalarımızın olumlu getirisini önümüzdeki haftadan itibaren sahaya yansıtacağız" dedi.

Tecrübeli oyuncu Özgür ise oturmuş kadro yapılarıyla birçok takıma göre avantajlı olduklarını dile getirdi. Özgür, "Geçen yıldan oluşan çekirdek kadromuz var. Ortaya koyduğumuz futbol herkes tarafından beğenildi. Transfer döneminde bu kadroya takviyeler yapıldı. Sezon başında Afyon'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Diğer takımlar transferler yaparak yavaş yavaş takımlarını oturtmaya çalışıyor fakat biz oturmuş bir takımız. Rakiplerimizden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Haftalar ilerledikçe herkes bunu görecek. Milli aranın ardından bir seri yakalarsak her şey bizim için güzel olacak" şeklinde konuştu.



