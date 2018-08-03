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Altay - Balıkesirspor: 2-0

TİRE () - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası’nda ikinci finalist Balıkesirspor’u 2-0 mağlup eden Altay oldu. Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanan maçın gollerini 55'inci...

Altay - Balıkesirspor: 2-0

TİRE () - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 46'ncı Folkart TSYD Ege Kupası’nda ikinci finalist Balıkesirspor’u 2-0 mağlup eden Altay oldu.
Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanan maçın gollerini 55'inci dakikada siyah beyazlıların yeni transferi Paixao ve 76'ncı dakikada İbrahim Akın attı. Altay’ı, İzmir’deki yeni sezonun ilk maçında voleybol şubesi sporcuları, futbol okulu öğrencileri ve 500’e yakın taraftarı yalnız bırakmadı. Gelenekselleşen kupada Altay ve ilk maçta Altınordu’yu seri penaltılar sonucu 5-4 mağlup eden Menemen Belediyespor arasında yapılacak olan final mücadelesi pazar günü saat 21.15’te aynı statta oynanacak. Kazanan takım 46'ncı kupanın sahibi olacak. Finalden önce saat 18.45’te Altınordu’yla Balıkesirspor arasında üçüncülük maçı oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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