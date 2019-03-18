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Altay araya moralli girdi

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u evinde rahat bir oyunun ardından 4-0 yenen Altay, milli maç arasına oldukça moralli girdi. Son 6 maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlılar 37 puana...

Altay araya moralli girdi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u evinde rahat bir oyunun ardından 4-0 yenen Altay, milli maç arasına oldukça moralli girdi. Son 6 maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlılar 37 puana yükselerek bitime 7 maç kala Play-Off umutlarını sürdürdü. Önceki hafta Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı alınan 1-0'lık yenilgiyi telafi ettiklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Karabükspor adına üzgünüm ama biz kritik bir maçı kazandık. Yarışı sürdüreceğiz" dedi.
Milli arayı verimli bir şekilde değerlendireceklerini ifade eden Karafırtınalar, "Karabükspor maçında milli ara nedeniyle takımda tatil havası vardı. O nedenle göründüğü kadar kolay bir maç oynamadık. Neticede 3 puanı almak çok önemliydi. Her hafta üzerine koyarak ilerleyeceğiz" yorumunu yaptı.
Altay, önündeki 7 maçta Denizlispor (D), Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor (D), Hatayspor, Altınordu (D), Eskişehirspor, Osmanlıspor (D) ve Elazığspor'la kozlarını paylaşacak.

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