Altay-Ankara Demirspor maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer geçen hafta deplasmanda oynanan Tekirdağspor maçının on birinden 4 değişiklik yaptı. Biçer, sağ bekte görev alan Mustafa'yı kadroya almazken cezası biten Necdet defansın sağında oynadı. Orta saha oyuncuları İbrahim ve Atakan'ı da kızağa çeken genç teknik adam, bu bölgede Ferdi ve Muhammed'e şans tanıdı. Siyah-beyazlılarda cezalı stoper Erhan'ın yokluğunda da Hayrullah görev aldı. Karşılaşmayı yaklaşık bin Altaylı futbolsever izlerken, tribünler 35. dakikada büyük bir coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi. Ankara Demirsporlu Özkan Serbest ise eski takımına rakip oldu.