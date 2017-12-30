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Altay - Ankara Demirspor maçı yarıda kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Antalya Belek kampında 3'ücü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor'la oynadığı ilk hazırlık maçı yaşanan gerginlik nedeniyle yarıda kaldı. Sahaya...

Altay - Ankara Demirspor maçı yarıda kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Antalya Belek kampında 3'ücü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ankara Demirspor'la oynadığı ilk hazırlık maçı yaşanan gerginlik nedeniyle yarıda kaldı. Sahaya Aydın - Necdet, İbrahim Öztürk, Cenk, Kadir, Maksut, Atakan, Fatih, Hüsamettin, İbrahim Akın, Doğan ilk 11'iyle çıkan siyah-beyazlılar, 30'uncu dakikada Doğan'ın golüyle öne geçmesine rağmen üst üste yediği gollerle ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. İzmir temsilcisi ikinci devrede Muharrem Ozan'la bir penaltıdan yararlanamazken iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle teknik heyetler 60'ıncı dakikada karşılaşmayı sonlandırma kararı aldı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir, sertlikler nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Oyunun genelinde memnun olduğumuz taraftarlar da vardı ancak memnun olmadığımız yönler de var. Özel müsabakalara idman gözüyle bakıyoruz. Hazırlık maçlarında alınan skorlar bizim için ölçü değil. Oyunsal anlamda geliştirdiğimiz yönlerimiz var ancak eksiklerimiz de göze çarpıyor. Sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz" dedi.
Yılbaşı iznine çıkan ve 2 Ocak'ta yeniden toplanacak siyah-beyazlılar 5 Ocak'ta Kastamonu 1967, 7 Ocak'ta Eyüpspor, 11 Ocak'ta Hatayspor'la hazırlık maçları oynayacak. Altay, Ümraniyespor'la da bir prova yapmayı planlıyor.
BAŞKANDAN YENİ YIL MESAJI
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yeni yıl kutlama mesajında, 2017'nin Altay için önemli bir sıçrama yılı olduğunu belirterek, "2017'yi Altay'ımız için şampiyonlukla geride bıraktık. 2018'in Altay camiası başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda da adı gibi büyük hedeflere koşan bir Altay için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle mutlu yıllar" ifadelerine yer verdi.

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