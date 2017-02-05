Altay-Ankara Demirspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Aydın Şengül (xx), Özgür Akıncı (xx)

ALTAY: Serkan (xx) - Necdet (x), Hayrullah (xx), Murat Türkkan (xx), Yiğit (x), Muhammed (x) (Dk. 61 Atakan x), Halil Karataş (x), Ferdi (x) (Dk. 61 Furkan x), Halil Yılmaz (x) (Dk. 83 İbrahim), Abdulkadir (xxx), Murat Uluç (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xxx) - Furkan (xx), Muhammed Enes (xxx), Mustafa Fatih (xxx) (Dk. 84 Barış), Celal (xx), Efşan (xx), Hasan Akdemir (xxx), Hasan Kaya (x) (Dk. 79 Tevfik x), Güney (x) (Dk. 46 Burak Sürmeli x) , İbrahim (xx), Kerem Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 33 Abdulkadir (Altay), Dk. 50 Mustafa Fatih (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Hayrullah, Halil Yılmaz, Halil Karataş (Altay), Kerem, Hasan Akdemir, Bahadır (Ankara Demirspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, kendi sahasında Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 33'üncü dakikada Abdulkadir'in golüyle 1-0 önde kapatan siyah beyazlılar 50'nci dakikada Mustafa Fatih'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü maçından da beraberlikle ayrılan Altay, puanını 36'ya yükselterek 4'üncü sıradaki yerini korudu.

20. dakikada Güney'in ara pasında ceza sahasına sokulan Muhammed Enes'in vuruşunda kaleci Serkan topu ayağı ile çıkardı.

28. dakikada Altay kontratağında sağdan ceza alanına giren Abdulkadir sert vurdu, kaleci Bahadır meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

33. dakikada Altay öne geçti. Ceza yayı üzerinde Murat Uluç'un indirdiği topla buluşan Abdülkadir şık bir vuruşla Ankara Demirspor ağlarını sarstı: 1-0.

50. dakikada Ankara Demirspor skoru eşitledi. Sol çaprazda Altay savunmasından sıyrılan Mustafa Fatih düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

71. dakikada gelişen Altay akınında sağdan Necdet ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinden Abdulkadir'in uçarak kafa vuruşunda kaleci Bahadır topu köşeden aldı.

78. dakikada Ankara Demirsporlu İbrahim'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu kornere tokatladı.

Maç 1-1 sona erdi.

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