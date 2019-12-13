Altay - Adana Demirspor: 1-0

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Hasan Tetik (xx)

ALTAY: Cihan (xxx) - Erhan (xxx), İbrahim (xxx), Abdulkerim (xxx), Özgür (xx), Yılmaz (xx), Alhassan (xxx) (Dk. 90 Cenk), Oğuz Han (xx) (Dk. 72 Hakan x), Leandrinho (xx), Putsila (xxx), Paixao (xx) (Dk. 81 Deniz)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Emre (x), Semih (xx), Rassoul (x), Mehmet (xx), Traore (xx), Sinan (x) (Dk. 72 Erdal x), Kosecki (x) (Dk. 46 Volkan Şen), Aosman (x) (Dk. 59 Gladky x), Berk (xx), Samed (x)

GOL: Dk. 30 İbrahim (Altay)

SARI KARTLAR: Alhassan, İbrahim (Altay) - Gladky, Samed (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig’de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Altay, evinde Adana Demirspor’u tek golle yenerek 3 puan hasretine son verdi: 1-0. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan golü 30'uncu dakikada kaptan İbrahim kaydetti. Altay bu sonuçla 20 puana yükseldi, Adana Demirspor ise 18 puanda kaldı.

6'ncı dakikada ilk atağı Adana Demirspor geliştirdi. Berk’in pasında topu iyi kontrol eden Samed, İbrahim’den sıyrılıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada ceza sahası dışından Putsila çok sert vurdu, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş topu son anda çeldi.

30'uncu dakikada Altay öne geçti. Putsila’nın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte topa kafayı vuran İbrahim ağları havalandırdı: 1-0.

İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada ceza yayı sol çaprazından Paixao’nun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

70'inci dakikada Adana Demirspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Emre soldan ortaladı, Volkan Şen bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

78'inci dakikada Paixao’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top oyun alanını terk etti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi Altay oldu.