Altay'a taze kan

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de iddiasız kalıp prestij mücadelesi vermeye başlayan Altay'da altyapıdan genç futbolculardan Mesut Can Tunalı profesyonel sözleşme imzaladı.

Sezon başından bu yana A takımla da antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Mesut Can'ın özellikle devre arası kampındaki hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktığını söyleyen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Oyun zekası ve hırsıyla dikkat çeken bir oyuncu. Orta sahadaki hakimiyetinin yanında savunma ve hücuma da katkı koyabilen, modern futbolun gerekliliklerine uygun bir futbolcu. Altay'ın altyapısından çıkacak onlarca yetenek var ancak bu oyuncularımızdan en iyi şekilde faydalanmak için doğru zamanda hareket etmek gerek. Bu bilinçle altyapımız ile eşgüdümlü çalışıyoruz" dedi. Mesut Can, Osmanlıspor maçının kadrosuna da dahil edildi.

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