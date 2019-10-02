banner314

banner325

Son Dakika

Altay'a Tatos'tan iyi haber

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1. Lig'de cuma günü evinde zirve takipçisi Bursaspor'la karşılaşacak Altay'da, sakatlığı bulunan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un durumunun ciddi olmaması yüreklere su serpti. Geçen haftaki Adanaspor...

SPOR 02.10.2019, 12:36
Altay'a Tatos'tan iyi haber

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, () - TFF 1. Lig'de cuma günü evinde zirve takipçisi Bursaspor'la karşılaşacak Altay'da, sakatlığı bulunan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un durumunun ciddi olmaması yüreklere su serpti. Geçen haftaki Adanaspor deplasmanında sol kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan tecrübeli futbolcuda ödem tespit edildi. Tatos bir günlük dinlenmenin ardından takımla çalışmalara katıldı.
Yunan futbolcunun forma giymesinde sakınca olmadığı belirtildi. Siyah-beyazlılarda stoperlerden Gençer ayak tarak kemiği, İbrahim Öztürk ayak bileği, Cenk ise arka adalesindeki hafif ağrıları nedeniyle tedavi görüyor. Üç futbolcunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Altay'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka için Bursaspor taraftarına 215 kişilik kontenjan ayrıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2