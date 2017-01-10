Altay'a tanıdık rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak gözünü zirveye diken Altay, ikinci devrenin ilk sınavında eski teknik direktörü Serdar Sabuncu'nun çalıştırdığı Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

Geçen sezon siyah beyazlıları altyapı ağırlıklı kadrosuyla kümede tutarak taraftarın gönlünde taht kuran Serdar Sabuncu, bu sezon ilk 3 haftada 7 puan toplamasına rağmen şok bir kararla görevden alınmıştı. Sabuncu'nun ardından Özgür Doğramacı, Ümit Turmuş ve son olarak Cüneyt Biçer göreve getirildi. 12'nci haftada Erzincan ile anlaşan Sabuncu, yeni takımıyla 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 12 puan topladı.

Kupada gruplara kalmayı başaran 24Erzincanspor, Sabuncu yönetiminde E Grubu'nda 4 müsabakada 7 puan toplayıp Galatasaray'ı geride bırakarak Tuzlaspor'un ardından 2'nci sırada yer aldı. Pazar günü kendisi için duygusal bir karşılaşmayı çıkacağını söyleyen Serdar Sabuncu, şunları söyledi:

"Altay ve İzmir benim evim. İlk defa İzmir dışında çalışma tecrübesi yaşıyorum. Kaliteli futbolculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz güzel futbol ve Fair-Play içinde elimizden geleni yaparak kazanmak. Kimseye kırgın değilim. Altay camiasına ve taraftarına karşı ayrı bir sevgim var. O arma benim için kutsal. Umarım iki takım da sezon sonunda 2. Lig'e çıkar."

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