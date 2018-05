Altay'a Erginer önerisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetime son olarak Reha Erginer'in önerildiği öğrenildi.

Geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran ancak takımın kötü gidişatı nedeniyle sezon bitmeden görevden alınan teknik direktör Reha Erginer, daha önce Grandmedical Manisaspor, Boluspor ve Balıkesirspor Baltok'ta teknik adamlık yaptı. Siyah-beyazlıların 48 yaşındaki çalıştırıcıya teklif sunabileceği ileri sürüldü. Reha Erginer'in de İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Teknik direktör Reha Erginer, Spor Toto 1'inci Lig'de 2013'te Manisaspor'a, 2016'da ise Balıkesirspor'a Play-Off oynattı.

EN ÖZEL KUPA

Altay'ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ulusal Down Sendromu Derneği'yle farkındalık yaratmak amacıyla 2 aydır sürdürdüğü futbol organizasyonunun finali, takım kaptanı Murat Uluç ve Furkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Altay Vizyon Futbol Okulu'nda gerçekleşen etkinlikte her gol sonrası büyük sevinç yaşayan Down sendromlu gençler, Altaylı iki futbolcunun katıldığı törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan'ın 8 yaşındaki oğlu Ege'nin klasik haline gelen 3'lü çektirmesi ve "Büyük Altay" tezahüratı yaptırması organizasyona renk kattı.

