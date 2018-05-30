Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Altay'a Erginer önerisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetime son olarak Reha Erginer'in önerildiği öğrenildi. Geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran ancak takımın kötü...

Altay'a Erginer önerisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetime son olarak Reha Erginer'in önerildiği öğrenildi.
Geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran ancak takımın kötü gidişatı nedeniyle sezon bitmeden görevden alınan teknik direktör Reha Erginer, daha önce Grandmedical Manisaspor, Boluspor ve Balıkesirspor Baltok'ta teknik adamlık yaptı. Siyah-beyazlıların 48 yaşındaki çalıştırıcıya teklif sunabileceği ileri sürüldü. Reha Erginer'in de İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Teknik direktör Reha Erginer, Spor Toto 1'inci Lig'de 2013'te Manisaspor'a, 2016'da ise Balıkesirspor'a Play-Off oynattı.
EN ÖZEL KUPA
Altay'ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ulusal Down Sendromu Derneği'yle farkındalık yaratmak amacıyla 2 aydır sürdürdüğü futbol organizasyonunun finali, takım kaptanı Murat Uluç ve Furkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Altay Vizyon Futbol Okulu'nda gerçekleşen etkinlikte her gol sonrası büyük sevinç yaşayan Down sendromlu gençler, Altaylı iki futbolcunun katıldığı törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan'ın 8 yaşındaki oğlu Ege'nin klasik haline gelen 3'lü çektirmesi ve "Büyük Altay" tezahüratı yaptırması organizasyona renk kattı.

(FOTOĞRAFLI)
 

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325