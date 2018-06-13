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Altay'a Avcı geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'ın teknik direktörlük görevi için geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'u çalıştıran Alper Avcı'yla görüşmelere başladığı öğrenildi.  Gaziemir'deki Vali...

Altay'a Avcı geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'ın teknik direktörlük görevi için geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'u çalıştıran Alper Avcı'yla görüşmelere başladığı öğrenildi. 
Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde dün sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen 36 yaşındaki teknik adamın bayramdan sonra siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç ve başarıya aç bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi planlayan yönetimin Alper Avcı ismi üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
İstanbul'da yaşayan İzmir doğumlu Alper Avcı, 2009-10 sezonunda Altay'da Fuat Yaman'ın yardımcılığını yapmıştı. UEFA Pro Lisans sahibi Avcı, geçen sezon genç ve gurbetçi futbolculardan oluşturduğu Konya Anadolu Selçukluspor'a oynattığı futbolla alkış topladı. Altay'da yeniden görev almak isteyen Alper Avcı, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Kahramanmaraşspor, Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Baltok ve Akhisarspor'da antrenörlük yaptı.

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