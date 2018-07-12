Altay'a Avcı'dan öğrencilerine tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, 10 günlük Erzurum kampı sonrası öğrencilerine tam not verdi. Yeni transferler ve takımda kalan oyuncuların uyumunun sevindirici olduğunu belirten genç teknik adam, "Futbolcuların erken kaynaşması bizi mutlu etti. Kimse yabancılık çekmedi. Oyun anlayışımıza da uyum sağladılar. Kafamızdaki sistemi sahaya yansıtacak bir ekibimiz var. Fiziksel çalışmalara ağırlık verdik. Gelecek adına ümitliyiz. Yabancıların adaptasyonu kolay ve çabuk oldu. Afyon kampında oynayacağımız hazırlık maçlarında durumumuz daha belirgin olacak" dedi.

Futbolseverlerin yüksek tempoya dayalı, savunmadan hücuma geçişleri çok iyi yapabilen bir takım izleyeceğini söyleyen teknik patron Avcı, "Oyunu iki yönlü oynayan, hızlı, tempolu, coşkulu bir takım izleteceğiz. Fiziksel açıdan hazır olmalıyız. Futbolcuların özverisinden, performansından memnunuz. Skor üreten, takım savunmasını iyi yapan bir ekip olmayı düşünüyoruz. Ağır idmanlara rağmen oyuncu arkadaşlarımız çok gayretliydi. Kampa hazır gelmişler, tatili boş geçirmemişler. Fiziksel anlamda diriler. Artık taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.