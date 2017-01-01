Altay'a altyapı takviyesi

SPOR Toto 3''üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da yarın başlayacak Antalya kampı öncesi altyapıdan 2 futbolcu A takım kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer, U19 takımında forma giyen golcü Berkant Sayım ve orta saha oyuncusu Şükrü Arslan'ı, Belek kamp kadrosuna aldı. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 3 karşılaşmada görev alan Berkant, bu yıl altyapıya gönderilmişti. Şükrü'nün ise beğenilmesi halinde profesyonel sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Antalya'da 2-12 Ocak tarihleri arasında ikinci yarı hazırlıkların yapacak İzmir ekibi, 5 ve 8 Ocak'ta iki hazırlık maçı yapacak. Rakiplerin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi. Kaleciler Yusuf ve Süleyman, stoper Gökhan, ön libero Orhan, orta saha oyuncuları Serhat, Orhun ve Fatih'le yollarını ayırıp ön libero Emre'yi kadro dışı bırakan Altay'da orta saha oyuncusu Serkan affedilirken, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat'la anlaşma sağlandı.