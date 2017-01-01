Altay'a altyapı takviyesi

Antalya'da 2-12 Ocak tarihleri arasında ikinci yarı hazırlıkların yapacak İzmir ekibi, 5 ve 8 Ocak'ta iki hazırlık maçı yapacak. Rakiplerin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi. Kaleciler Yusuf ve Süleyman, stoper Gökhan, ön libero Orhan, orta saha oyuncuları Serhat, Orhun ve Fatih'le yollarını ayırıp ön libero Emre'yi kadro dışı bırakan Altay'da orta saha oyuncusu Serkan affedilirken, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat'la anlaşma sağlandı.
Antalya'da 2-12 Ocak tarihleri arasında ikinci yarı hazırlıkların yapacak İzmir ekibi, 5 ve 8 Ocak'ta iki hazırlık maçı yapacak. Rakiplerin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi. Kaleciler Yusuf ve Süleyman, stoper Gökhan, ön libero Orhan, orta saha oyuncuları Serhat, Orhun ve Fatih'le yollarını ayırıp ön libero Emre'yi kadro dışı bırakan Altay'da orta saha oyuncusu Serkan affedilirken, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat'la anlaşma sağlandı.