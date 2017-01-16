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Altay 103 yaşında

İZMİR'in asırlık çınarı Altay, 103. kuruluş yıldönümünü büyük coşkuyla kutladı. 16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulübün taraftarları saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu...

Altay 103 yaşında
İZMİR'in asırlık çınarı Altay, 103. kuruluş yıldönümünü büyük coşkuyla kutladı.
16 Ocak 1914'te kurulan siyah-beyazlı kulübün taraftarları saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Ellerindeki bayrak ve pankartlarla marşlar eşliğinde büyük coşku yaşayan Altaylılar, meydanda taraftarların hazırladığı kulüp tarihinin anlatıldığı, 'Makaralı Film Şeridi"' koreografisini uzun süre alkışladı.

Kutlamalara Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra İzmir'deki terör saldırısında kahramanca şehit düşen Polis Fethi Sekin'in, Altay Futbol Okulu'nda forma giyen oğlu Burak Tolunay Sekin de katıldı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, A takım futbolcuları kutlamalarda hazır bulundu. Kordon sahilinde yan yana dizilen taraftarlar, saat 20.30'da havai fişek gösterisi eşliğinde yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

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