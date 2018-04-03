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Alsancak Stadı'nda ruhsat tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,() -  İZMİR'de "Depreme dayanıksız" raporu verilip yıkıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden yapımına başlanan Alsancak Stadı'nda ruhsat sorunu ortadan kalktı. İzmir Büyükşehir...

Alsancak Stadı'nda ruhsat tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,() -  İZMİR'de "Depreme dayanıksız" raporu verilip yıkıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden yapımına başlanan Alsancak Stadı'nda ruhsat sorunu ortadan kalktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Otopark Yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle inşaat ruhsat vermemesi üzerine, 22 Şubat 2018'de yayınlanan yeni Otopark Yönetmeliğine uygun olarak ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdi. Büyükşehir Belediyesi, stadyum projesinde otopark olmaması nedeniyle ruhsat vermemişti. Alsancak Stadı inşaatında zemin yapısı ve diğer teknik nedenlerle stadın altına otopark yapılamadı.
Otopark sorunu stadyumun bitişik parselinde yer alan ve kullanım hakkı Dokuz Eylül Üniversitesi'ne (DEÜ) ait arazinin 8 bin 26 metrekaresinin otopark amaçlı olarak Spor Bakanlığı'nın kullanımına ayrılmasıyla çözüldü. Araziyi kullanan DEÜ Rektörlüğü ve arazi sahibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün onayıyla toplam 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Önümüze çıkartılan bütün zorluklara rağmen Alsancak Stadı'nın ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sosyal medya hesabından yapı ruhsatının fotoğrafını paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, ruhsatla birlikte inşaat çalışmaları devam eden staydumun görsellerini paylaşarak, "Göztepe'den sonra Altay Alsancak Stadyumu inşaat ruhsatı da tamam. Darısı Karşıyaka Stadı'na" mesajı yayınladı.
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) tarafından yayınlanan bildiride ise şu ifadelere yer verildi: "Alsancak Stadı'nda artık hedef, inşaatı daha da hızlandırarak bir an önce tamamlamak. İzmir’in ve Türkiye’nin futbol tarihinin yazıldığı bu stadı tekrar ayağa kaldırmak. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız."

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