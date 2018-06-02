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Alsancak Stadı'na denetleme

İZMİR, () İzmir'de inşaatı tüm hızıyla süren Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini ağırladı.  Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanı Bayram Öcal ve diğer bakanlık yetkilileri, İzmir Spor Kulüpleri...

Alsancak Stadı'na denetleme

İZMİR, ()

İzmir'de inşaatı tüm hızıyla süren Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini ağırladı. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanı Bayram Öcal ve diğer bakanlık yetkilileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, müteahhit firma Metro Mühendislik Proje Müdürü Sertaç Atak ve Şantiye Şefi Asım Aydın'la birlikte stat inşaatını gezerek bilgi aldı. Tüm yasal prosedürleri tamamlanıp inşaat çalışmaları başladıktan sonra ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Nisan ayında çıkan stadın, yeni sezonun ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor. 
Çürük raporuyla kapılarını kapattığı 2014 yılından bu yana yapımı beklenen Alsancak Stadı'nın yeni projesinde eskiden olduğu gibi Şehitler Caddesi tarafındaki kale arkasında idari bina olacak. Diğer kale arkasına 750 kişilik misafir seyirci tribünü yapılması planlanıyor. Geçen yıl nisan ayında 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen Alsancak Stadı'nın yapımı tamamlandıktan sonra tesisin eski kiracısı olan Altay'a tahsis edilmesi bekleniyor. Statta 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı salonu, protokol alanları, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.

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