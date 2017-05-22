ALS-MNH Derneği'ne destek gecesi

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - ALS farkındalık ayı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde "ALS-MNH Gala Gecesi" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen gala gecesinde NETAŞ, ALS-MNH derneğine özel üretim, asansörlü, 3 engelli aracı ile birlikte 9 kişi taşıyabilen bir araç hediye etti.

TFF'nin sosyal sorumluluk bilinciyle imza attığı geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, NETAŞ CEO'su Müjdat Altay, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Galatasaray ile Trabzonsporlu bazı futbolcular, ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek ve çok sayıda davetli katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: "HEP YANINIZDA OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, sıkıntıların paylaşıldıkça azaldığını vurgulayarak, "Birimizin derdi hepimizin derdidir. Şayet toplumca birbirimizin derdine karşı duyarlı olup farkındalık geliştirebilirsek hayatın yükünü birlikte omuzlayabiliriz" dedi.

Elinden gelen her türlü desteği vermek için bu geceye katıldığını dile getiren Emine Erdoğan, "Hep yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. ALS hastası kardeşlerimin neler yaşadığını tam olarak bilmemiz elbette mümkün değil. Son derece zor bir hastalık. Rabbim imtihanlarını kolay kılsın. En azından onların ve yakınlarının sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize. Devletimiz bu hastalara yönelik çeşitli mevzuat çalışmaları yapmak yanında evde sağlık hizmeti sunarak hem hastaların hem de yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırma gayreti içinde. ALS Derneği'ne çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben de fahri bir üyeniz olarak tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: "İNSANLIK SÜPER LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI"

ALS hastalarına destek çağrısında bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, galada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Adanalı ALS hastası Yasin Asma ile bundan birkaç ay önce telefonda yaptığı görüşme; eminim herkesin yüreğine dokunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ALS hastalarından da ilgisini esirgemezken, bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. ALS hastalığı, ilk kez 1874'te tanımlanmış. Aradan geçen 143 yılda ALS'nin tedavisi ne yazık ki hâlâ bulunamadı. Bu noktada bizlere düşen iki tane görev var: Birincisi; ALS hastalarının mevcut durumlarının iyileştirilmesi. İkincisi ise ALS hastalığının tanı ve tedavisi konusunda yapılan bilimsel çalışmalara katkı vermek. Türkiye'de 8 bin insanın ALS hastası olduğu tahmin ediliyor. ALS eskiden kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülürken, son yıllarda kadınlarla erkekler arasındaki bu mesafe eşitleniyor. 1999'dan bu yana ALS Hastalığı ile mücadele eden ve 15 yıldır ALS - MNH Derneği'nin başkanlığını yapan, Trabzonspor'un eski futbolcularından İsmail Gökçek, bu hastalığa karşı savaşın Türkiye'deki sönmez bayrağı. İsmail Gökçek, en az Stephen Hawking gibi ilham verici, özgür ve savaşçı bir ruha sahip. ALS hastalarının bir kısmı biliyorsunuz zamanla konuşma yetisini bile kaybediyor. Ancak İsmail Gökçek, 'Hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün' zihniyetini yıkan isimlerin öncülerinden. Elbette eşleri Adalet Gökçek Hanımefendi'yi de unutmamak gerekiyor. Ayrıca bu gece bir şampiyonluk kutlamasıdır. Bu, İnsanlık Süper Ligi'nin şampiyonluk kutlamasıdır. İsmail Gökçek, yıllardır ALS hastalarını sosyal ve ruhsal olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek için savaşıyor. İşte bu yüzden İsmail Gökçek ve ALS hastaları, sizler İnsanlık Süper Ligi'nin şampiyonlarısınız ve hep öyle kalacaksınız."

İSMAİL GÖKÇEK: "MANEVİ GÜÇ VERDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kendisine manevi bir güç verdiğini belirten ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gökçek'in eşi Adalet Gökçek de Emine Erdoğan'a teşekkür edip, "Hanımefendi bizi çok mutlu ettiniz. İsmail çok mutlu oldu. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e de çok teşekkür ediyorum. Her türlü ayrıntıyı bile düşünmüşsünüz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım Demirören ile İsmail Gökçek, Emine Erdoğan'a geceye teşrifleri nedeniyle plaket takdim etti. Emine Erdoğan ise NETAŞ CEO'su Müjdat Altay'a plaket verdi. İsmail Gökçek'in eşi Adalet Gökçek de Emine Erdoğan'a seccade takdim etti. Adalet Gökçek ve Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı da Başkan Yıldırım Demirören'e teşekkür plaketi takdim etti. Hediye takdimlerinin ardından galaya katılan başkanlar ve futbol ailesinin paydaşları aile fotoğrafında bir araya geldi.

(FOTOĞRAFLI)