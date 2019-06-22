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ALS hastalarına boğaz turu morali 

İSTANBUL, () - Başkanlığını eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek’in yaptığı ALS MNH Derneği, 21 Haziran Dünya ALS Günü’nde ALS hastaları için boğaz turu düzenledi. ALS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla...

ALS hastalarına boğaz turu morali 

İSTANBUL, () - Başkanlığını eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek’in yaptığı ALS MNH Derneği, 21 Haziran Dünya ALS Günü’nde ALS hastaları için boğaz turu düzenledi.
ALS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak her 21 Haziran’da gerçekleştirilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun da destek verdiği gezi ile ALS hastaları moral depoladı. Boğaz turuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Dernek Başkanı İsmail Gökçek’in yanı sıra 250’nin üzerinde ALS hastası ve yakınları katıldı. ALS hastalığı ile yıllardır mücadele eden Kayserili bir ALS hastası da gezide yer aldı ve hayatında ilk kez boğazı görme sevincini yaşadı. 
ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, boğaz turu nedeniyle destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti, 21 Haziran Dünya ALS Günü’nde dernek üyeleri ve ALS hastaları olarak moral bulduklarını belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

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