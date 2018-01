Alper Potuk: "Topu her aldığımda tekme yedim"

"Buraya kazanmaya gelmiştik"

TRABZON,()

Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Alper Potuk maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Potuk, "Topu her aldığımda arkadan tekme yedim. 1-2 defa olabilir ama her aldığımda rakip oyuncular arkadan tekme attı" dedi.

"BURAYA KAZANMAYA GELMİŞTİK"

Şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanının önemli olduğunu ifade eden Alper Potuk, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Maçın basından yediğimiz gole kadar da bunu hissettirdik. Daha sonrasında golü bulabilmek için serseri ataklar yaptık. Bu deplasman önemliydi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan kazanarak ayrılmak istiyorduk" dedi.

"TOPU HER ALDIĞIMDA TEKME YEDİM"

Anlamadığım şekilde topu her aldığımda kasti olarak tekmeler yedim. Mücadelenin içinde basabilirsin. 1-2 defa olabilir ama her topta arkadan basmak kabul edilebilir bir şey değil. Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Görmemiş olabilir. Topu her aldığımda rakip takım arkadan kasti tekmeler atıyordu" ifadelerini kullandı.