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Alper'den Manisaspor'a jest

MANİSA, () FIFA tarafından bir türlü çözülemeyen Makukula sorunu nedeniyle TFF 2. Lig'de maça bile çıkmadan 3. Lig'e düşürülme, eski futbolcularından Simpson'a olan borcu yüzünden de 6 puanından olma arifesindeki Manisaspor'da takımdan...

Alper'den Manisaspor'a jest

MANİSA, ()

FIFA tarafından bir türlü çözülemeyen Makukula sorunu nedeniyle TFF 2. Lig'de maça bile çıkmadan 3. Lig'e düşürülme, eski futbolcularından Simpson'a olan borcu yüzünden de 6 puanından olma arifesindeki Manisaspor'da takımdan ayrılıp Ankaragücü'ne transfer olan Alper Önal, yönetime jest yaptı.
Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve alacakları ödenmediği için sözleşmesini daha önce tek taraflı fesheden 22 yaşındaki forvet, 121 bin TL alacağını kulübe bağışladı. Manisaspor, 12 yaşından itibaren 10 yıldır altyapısında yetiştirip 2015 yılında profesyonel yaptığı Alper'den sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı kazanması nedeniyle yetiştiricilik bedeli de kazanamamıştı.
Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, Alper'in bu konudaki tavrının örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Kulübümüzün durumu belli. Bunca sorunlarla boğuşan Manisaspor, genç kardeşlerimize önemli bir ekmek kapısı açtı. Alper, olması gerekeni yaptı. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum. Diğer genç arkadaşlardan da bu hareketi bekliyoruz" diye konuştu.
Uçurumun kenarına kadar gelen kulübün dağ gibi biriken sorunlarını çözmeye çalışan yönetimde Başkan Bülent Baygeldi ise kentte Manisaspor'un düzlüğe çıkmasını istemeyenler olduğunu iddia ederek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den bir kardeşi olarak randevu talep edeceğim. Yanıt vermezse bir daha böylesi bir girişimde bulunmam" dedi.

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