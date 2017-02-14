"Referandumda safımız belli"

"Sezon başlarken burada olan sıkıntıları ben yapmadım"

"Göztepe maçında Başkanımızın talimatını yerine getirdik, tabii ki ihale bize kaldı"

Eskişehirspor'la yolları ayıran teknik direktör Alpay Özalan, "Ortada sportif başarısızlık yok. Benim buradan gitme nedenim bellidir. Ama herkes şunu şöyle bilsin ki giderken de bizim safımız bellidir, geldiğimizde de saffımız belliydi zaten" dedi.

Manisaspor'a kendi sahasında 5-1 yenilmesinin ardından Eskişehirspor yönetiminin yolları ayırma kararı aldığı ve ardından karşılıklı olarak sözleşmesi fesih edilen teknik direktör Alpay Özalan, ayrılma nedeninin sportif başarısızlık olmadığını söyledi.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Özalan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Benim kesinlikle sportif başarısızlığımdan dolayı buradan ayrıldığım söz konusu değildir. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ülkemiz bir referandum sürecinden geçiyor. Herkes demokratik hakkını bir birey olarak bu şekilde bu fikirlerini söylüyorlar. Biz de söyledik. Buraya gelirken bizim safımız beliydi. Bizim burada olduğumuz süre içinde de safımız belli, referandumda da safımız beli. Buradan gittikten sonra da bizim safımız bellidir. Bizim dik duruşumuz budur."

"SEZON BAŞLARKEN BURADA OLAN SIKINTILARI BEN YAPMADIM"

Sezon başlarken yaşadığı zorlukları anlatan Özalan, "Sezon başlarken burada olan sıkıntıları ben yapmadım. Sezon başında hazırlık kampı bitikten sonra sezonun ilk maçı olan Balıkesirspor karşılaşması dahil, biz iki gün önce transfer yaparak o maça çıktık. Yani hazırlık kampını ben tam olarak oyuncularıma ne oyun sistemimi, ne pozisyon bilgisini ne de kondisyon yüklemelerini çok fazla yapmadan biz maçlara başladık. Bu da tabii ki zorluklar yarattı bize. Geçen sezondan kalan 5 maçlık saha kapatma seyircisiz oynama cezası vardı. Bunu biz oyuncularımızla birlikte çektik" diye konuştu.

"GÖZTEPE MAÇINDA BAŞKANIMIZIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİK, TABİİ Kİ İHALE BİZE KALDI"

Göztepe karşılaşmasında takımı sahadan çekme olayını da anlatan Alpay Özalan, "Orda da benim için yanlış bir algı operasyonu var. Bir defa ben kesinlikte sayın Başkanımız Halil Ünal'ın talimatı olmadan ne böyle bir yetkiye sahibim ne böyle bir iradeye sahibim ne de bu işi yaparım. Kesinlikle Başkanımızın talimatıdır, biz de onu yerine getirdik, tabii ki ihale bize kaldı" dedi.

"LİNÇ GİRİŞİMİ KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Ligin 10'uncu haftasında liderin 9 puan gerisindeyken ilk yarıyı lider bitirdiklerini söyleyen Özalan, referandumda görüşleri açıkladığını linç kampanyası başlatıldığını ifade eder şöyle konuştu: "Referandum sürecinde kendi fikir ve düşüncelerimi söyledikten sonra özelikle sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı. Manisaspor karşılaşmasına çıkarken benim aleyhime tezahüratlar yapılacağını bir hafta önceden biliyordum, kulağıma geliyordu. Bana son maçtaki ağır yenilgiden sonra 'istifa etmeyi düşündünüz mü?' dedikleri zaman 'kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Yönetim bir karar alırsa saygı duyarım' diye bir açıklamam vardır. Çünkü ben düşüncemden ve fikirlerimi özgürce söylemekten dolayı hiçbir zaman hiçbir yerden kaçmam. Aksine daha içine girerim. Dik duruşumu neyse sergilerim. Yönetim kurulu böyle bir karar almıştır. Biz de saygıyla karşılamışızdır. Kesinlikle sportif bir başarısızlık yoktur. Şuan ligin en az yenilen iki tamından biri Eskişehirspor'dur. Ligin en çok gol atan takımı Eskişehirspor'dur. Ligin en çok galip gelen iki takımından biri Eskişehirspor'dur. İşin özü, kesinlikle ortada sportif başarısızlık yok, benim buradan gitme nedenim bellidir. Ama herkes şunu şöyle bilsin ki giderken de bizim safımız bellidir, geldiğimizde de safımız belliydi zaten. Herkes hakkını helal etsin."

Alpay Özalan, sosyal medyada referandumda 'Evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından bazı taraftar grupları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Özalan, 5-1 yenildiği Manisaspor maçında da tribünleri dolduran Eskişehirsporlu taraftarların yoğun protestolarına maruz kalmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alpay Özalan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()