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Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu

İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de 7 futbolcuyla yollarını ayırıp şimdiye kadar yalnız 2 isme imza attıran Göztepe'nin yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.  Erzurum...

Alpaslan, Göztepe'de çok mutlu

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de 7 futbolcuyla yollarını ayırıp şimdiye kadar yalnız 2 isme imza attıran Göztepe'nin yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 
Erzurum kampında kulübün sosyal medya hesaplarına açıklama yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Takımda tanıdığım isimler vardı. Halil, Hakan, Scarione, Casto hepsi Kasımpaşa ve Elazığspor'dan eski takım arkadaşlarım. Bu bana uyum kolaylık sağladı. Diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.
Erzurum kampında yoğun çalıştıklarını ancak takımdaki havayla kampın pozitif atmosferde geçtiğini belirten Alpaslan, "Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şey. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri taraftarın ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini anlatıyor. Ben de çok heyecanlıyım" diye konuştu. Alpaslan, Hollanda'daki ikinci etap kampında Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını da belirtti.

FOTOĞRAFLI 
 
 

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