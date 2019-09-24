Alp Rona Rodopman: Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi derecesini almayı istiyorum

TYF Federasyon Kupası Yarışları'nda ve İtalya'da gerçekleştirilen Laser Standart Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Olimpik sporcusu Alp Rona Rodopman, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.TYF Federasyon Kupası Yarışları'nı değerlendiren Rodopman, "Yarış çok iyi geçti. Türk yelken tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Ekip halinde ilk üçe girmek büyük bir başarı. Ekip olarak bu başarıya ulaşmamız çok sevindirici. Çok başarılı olacağımızı biliyorduk ama bu kadar farkla böyle bir derece almamız bizim için de sürpriz oldu" dedi.İtalya'da gerçekleştirilen yarışa da değinen başarılı sporcu, "İtalya Şampiyonası bizim için çok önemliydi çünkü Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya da bizim rakibimiz. Yarışın seviyesi de çok yüksekti. Orada iyi performans göstermek önemliydi. Üçüncülükle dönmek de çok büyük bir başarı oldu" şeklinde konuştu."BU SENE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 30'UNCU OLDUM"Takım içindeki rekabetten bahseden Alp Rodoman, aynı takımda da olsalar yarışlarda rakip olduklarını vurgulayarak, "Aynı takımda olsak da yarışlarda rakibiz. Üçümüz önde birbirimizle mücadele ettiğimiz için ufak gerginlikler oluyor ama yarış sonrasında hepsi unutuluyor. Bu durum çok değişik bir denge oluşturuyor. Çünkü hem takımız hem de rakibiz. Ama her şey yarıştan sonra tatlıya bağlanıyor" ifadelerini kullandı.Kariyeri hakkında konuşan yelkenci, "Gençlik Olimpiyatları ilk sıraya koyarım. Çünkü Türkiye'de giden hala olmadı. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda 30'uncu oldum. Türkiye'nin laser sınıfında aldığı en iyi derece" dedi.Uluslararası Yelken Federasyonu'nun açıkladığı '2016 yılının en iyi 100 yelkencisi' listesinde yer alan Alp Rodopman, "İlk 100'de standart sınıfında Türkiye'den bir tek ben varım. Önemli bir şey ama bunu daha da ileri götürmem gerekiyor" diye konuştu."DİSİPLİNLİ OLMAK SPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Amerika'daki MIT üniversitesinden kabul alan Alp Rodopman, eğitim hayatıyla sporu nasıl bir arada götürdüğünü de anlattı. Rodopman,"İkisinin birbirini desteklediğini düşünüyorum. Disiplinli olmak spor için çok önemli. Bunu okula da yansıttığınızda eğitimde de başarılı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.2003 yılından beri yelken sporunun içinde olduğunu ifade eden Alp Rodopman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben bu sporu 2003 yılından beri yapıyorum. Hem tutku hem de sevgi olmadan olmuyor. Onun yanına disiplini de eklediğinizde başarı geliyor. Disiplin de sporcularda 18 yaşından sonra daha çok artıyor ve esas fark orada yaratılıyor. Yelken sporcusu dakika dakikasına gününü planlıyor olması lazım. Sabah kondisyon antrenmanıyla başlıyorum. Eğer rüzgar el verirse öğlen yelken antrenmanını yapıyorum. Akşam da ağırlık antrenmanıyla bitiriyorum. Eğer bunu planlamazsanız her şeyinizi etkiliyor. O yüzden bunu istemiyorsanız disiplinli olmak zorundasınız."Hayallerinden de bahseden Alp Rodopman, "Yakın vadeli ilk hedefim Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek. Bu sene gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda ilk 15'e girerek Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi derecesini almayı istiyorum" açıklamalarında bulundu.SELMA ALTAY RODOPMAN: TUTKUYLA YAPILDIĞI İÇİN BÖYLE BAŞARILAR GELİYORFenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman da programa telefonla bağlanarak Alp Rona Rodopman'ın başarılarına ilişkin şöyle konuştu: "Uzun soluklu, adanmış ve çok büyük bir tutkuyla yapıldığı için böyle başarılar geliyor. Biz ailesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ama bu tutku, sevgi ve disiplinli çalışma olmazsa başarı da olmuyor."