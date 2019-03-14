Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...

Alp Disiplini Milli Kayak Takım kadrosu belli oldu

ANKARA, () Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası 15-17 Mart tarihlerinde Erzurum'da, Uluslararası Sarıkamış Kupası ise 18-20 Mart tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilecek.  Her...

Alp Disiplini Milli Kayak Takım kadrosu belli oldu

ANKARA, ()

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası 15-17 Mart tarihlerinde Erzurum'da, Uluslararası Sarıkamış Kupası ise 18-20 Mart tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilecek. 
Her iki organizasyona katılacak Alp Disiplini Milli Takım kadrosunda ise şu isimlerden yer alıyor:
KADIN SPORCULAR : 
Sıla Kara, Ayşe Durlu, Peri Tüfekçi, Mina Baştan, Fulya Yücel, Yael Sadioğlu, Emine Köksal, Tayra Tunca
ERKEK SPORCULAR: 
Can Bostan, Berkin Usta, Kaan Şamgül, Tiriel Luka Abramovic, Derin Berkin, Asrın Beceren, Eren İşçimenleri Kaan Öktem, Doruk Ustay, Çınar Sabri Karahan, Emrah Şare, Muhammet Uca, Murat Şişmanoğlu, Burak Kaya, Muhammet Umut Şeflek, Kerem Timur, Nihat Enes Limon.

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328