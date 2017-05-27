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Almanya Kupası Dortmund'un

Temel ELCİVAN / DUİSBURG, () - BERLİN'de bu akşam oynanan Almanya Federasyon Kupası (DFB-POKAL) finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenen Borussia Dortmund, 74. Almanya Federasyon...

Almanya Kupası Dortmund'un

Temel ELCİVAN / DUİSBURG, () - BERLİN'de bu akşam oynanan Almanya Federasyon Kupası (DFB-POKAL) finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenen Borussia Dortmund, 74. Almanya Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Deniz Aytekin yönetirken, 74 bin 322 biletli taraftar final maçını trübünden takip etti. Maçın 8. dakikasında Dembele, Dortmund'u 1-0 üstünlüğe taşırken, 29. dakikada Eintracht Frankfurt formasıyla golü atan Rebic, maçta eşitliği sağladı. İlk yarısı 1-1 sona eren kupa final maçının 67. dakikasında penaltı atışını gole çeviren Aubameyang, Dortmund'u 2-1 öne geçirdi. Daha sonra karşılıklı ataklardan başka gol çıkmayınca final maçı Borussia Dortmund'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Finalde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenmeyi başaran Borussia Dortmund, 74. Almanya Federasyon Kupası'nı kazandı.
Bu arada karılaşmada Türk milli oyuncular Nuri Şahin ile Emre Mor forma giymedi.

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