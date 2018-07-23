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Almanya Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama geldi!

"Gösterdiği üstün performanstan ötürü kendisine minnettarız" "Irkçılık suçlamalarını kabul etmiyoruz" İSTANBUL / Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.  Federasyonun,...

Almanya Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama geldi!

"Gösterdiği üstün performanstan ötürü kendisine minnettarız"

"Irkçılık suçlamalarını kabul etmiyoruz"

İSTANBUL /

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 
Federasyonun, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
"Mesut Özil, Almanya formasıyla 92 kez oynamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğumuzda büyük pay sahibidir. Bu nedenle Almanya Futbol Federasyonu olarak, gösterdiği üstün performanstan ötürü kendisine minnettarız. Ancak DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini kabul etmiyoruz.
Mesut Özil, milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına da saygı duyuyoruz."

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